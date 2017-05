Elton John vient de reprendre contact avec sa mère, Sheila, il tente de reconstruire leur relation. La mère et le fils ne se parlaient plus depuis 9 ans. Et aujourd’hui Sheila rêve de rencontrer ses petits enfants : Zachary, six ans, et Elijah, quatre ans. Une source a déclaré au journal The Sun: "Elle sait qu’elle n’a pas beaucoup d’années devant elle. Elle aimerait vraiment les rencontrer avant qu’il ne soit trop tard et avoir le temps d’être une grand mère ».

Heureusement Sheila devrait bientôt les rencontrer. En effet, Elton est "tellement heureux" d’avoir repris contact avec sa mère qu’il l’a partagé sur les réseaux sociaux à l’occasion de la fête des mères.

À côté d’une photo de lui et de Sheila, il a écrit: "Chère maman, joyeuse fête des mères! Je suis si heureux d’avoir repris contact avec toi. Je t’aime, Elton xo #MothersDay"

Il semblerait que la star de 70 ans ait offert de l’espoir à Sheila. Même si leurs relations sont tendues, Elton a toujours pris soin de sa mère. Déjà en 2015, il lui avait envoyé un énorme bouquet de fleurs blanches pour son 90e anniversaire. L’année suivante, il a dépensé 30.000 euros pour qu’elle puisse subir une opération de la hanche.