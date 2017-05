Lewis Hamilton ne veut plus être pilote de Formule 1. Il ne peut pas vivre comme il aimerait à cause des exigences de son sport. L’homme qui fréquentait récemment Nicole Scherzinger a déclaré: "Vous êtes formaté pour entrer dans une boîte. J’en ai assez de toutes ces règles, j’ai envie de vivre. Je n’arrivais plus à voir mes amis, mes seules sorties étaient des courses ou des rendez-vous commerciaux. » La star de la Formule 1 aimerait approfondir sa passion pour la musique et s’écarter quelque temps du sport. Lewis a expliqué: "Je veux tout vivre. Si je peux être en studio avec Jay-Z, et Pharrell, est-ce que je vais le faire? Evidemment que oui !". En début d’année, Lewis a révélé qu’il aimerait réaliser un biopic sur sa vie.

Le pilote espère être réalisateur et acteur de son film, car à ses yeux il est la personne la mieux qualifiée pour le rôle. Il a partagé: "Je devrais probablement jouer mon propre rôle. Je n’ai pas trouver d’acteur qui me ressemble assez ou que je voudrais particulièrement pour me représenter". Le Britannique a également révélé le scénario : il se concentrerait sur son parcours et sa carrière qui l’a amené à devenir trois fois champion du monde.