Maggie Grace est mariée. L’actrice de « Taken » a dit oui à son amoureux Brent Bushnell, devant sa famille et ses amis à La Jolla, en Californie, dimanche 28 mai. Les fiançailles ont été de courte durée pour le couple, puisque les deux tourtereaux ne sont restés fiancés que pendant trois mois, avant de se présenter devant l’autel. La beauté de 33 ans a préféré jouer la carte du silence concernant les détails de la cérémonie, mais selon des informations obtenues par le magazine People, la mariée a opté pour un look classique et élégant. Le bijoutier Neil Lane a révélé à la publication américaine : « Son choix pour les boucles d’oreilles de son mariage a été inspiré par son voile en dentelle de l’époque édouardienne. Elles étaient vintages avec de délicates ondulations et des diamants. Les bijoux de cheveux qu’elle portait étaient également inspirés par l’époque édouardienne. »

Maggie et le PDG de Two Bit Circus en février. Elle annonçait la nouvelle à ses fans sur Instagram en partageant une photo d’elle et Brent dans un canoë.