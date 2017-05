Sharon Stone devient une auteure-compositrice. A 59 ans l’actrice a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en faisant de la musique avec son ami, le leader du groupe Hurt, Theo Hutchcraft, avec lequel elle s’est rendue en secret en studio à plusieurs reprises.

Theo a raconté : « Je l’ai rencontré à une soirée. J’étais assis à côté d’elle, lors d’un dîner à Los Angeles et on s’est toujours bien entendu et nous avons passé toute la nuit à discuter. Nous avons parlé de musique pendant tout ce temps, elle m’a dit que c’est quelque chose qui l’intéressait vraiment. Elle m’a dit qu’elle écrivait des paroles. Je me suis donc assis au piano et j’ai commencé à jouer plusieurs chansons. »

Theo a également révélé que grâce à Sharon et ses contacts haut placés à Hollywood, il a pu obtenir son premier rôle dans un film. Il a dit au journal britannique The Sun : « J’étais chez elle et nous étions en train de travailler sur une chanson et j’ai découvert qu’elle jouait dans un film. Le réalisateur est venu et il m’a dit ‘Tu veux jouer dans le film ?’. J’incarne son amoureux à l’écran. Ça s’est fait très vite! Cela s’appelle ‘A Little Something For Your Birthday’. »