Quoi de mieux que des vacances sur une île paradisiaque pour décompresser ? Anthony Martial a choisi de partir à l’Île Maurice avec sa chérie, Mélanie Da Cruz, ancienne candidate de Secret Story, pour relâcher la pression de sa saison en Premier League. Arrivés ce week-end, les deux tourtereaux profitent pleinement de leur séjour romantique. Une fois à la plage, une fois en visite dans un parc naturel, ils n’ont pas arrêté de publier des clichés de leur voyage sur les réseaux sociaux. Mélanie, d’habitude discrète sur sa relation, a même déclaré publiquement son amour à la star de Manchester United sur Snapchat. La jolie blonde s’est dit « au paradis ». Plus amoureux que jamais, Mélanie et Anthony ont décidé de ne plus cacher leur bonheur. Après avoir remporté le trophée de l’Europa League, permettant à son équipe de se qualifier en Ligue des Champions, le joueur de 21 ans profite de son repos bien mérité, avec celle qui est toujours là pour le soutenir, quoiqu’il arrive.