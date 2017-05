Mel B a passé son anniversaire avec sa mère, Andrea Brown, avec laquelle elle avait coupé les ponts. L’ancienne chanteuse des Spice Girls n’avait pas parlé à sa mère depuis de nombreuses années et car cette dernière n’approuvait pas la relation de sa fille et de Stephen Belafonte. Mais quelques jours après la rupture de Mel et Stephen en mars dernier, les deux femmes ont repris contact.

Dans sa première publication sur Instagram depuis l’annonce de son divorce, Mel B pose en compagnie de sa mère et de ses trois enfants, Phoenix (18 ans), Angel (10 ans) et Madison (5 ans). Mel a profité de ce post pour rendre hommage à son père, Martin, décédé d’un cancer en mars dernier. La légende disait: « Mes yeux sont fermes mais je te vois et te sens papa, tu nous manques chaque seconde à moi, à maman et à mes trois filles. Aujourd’hui nous te célébrons pour avoir été l’homme le plus important de nos vies. »