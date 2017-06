Kirsten Dunst n’a pas encore dit oui à son fiancé, Jesse Plemmons, que l’actrice pense déjà à la prochaine étape. Elle a révélé se sentir prête à devenir maman, après avoir consacré les trois dernières décennies à sa carrière. L’actrice de 35 ans a dit au magazine Marie Claire : « J’arrive à un moment de ma vie où je me dis que je travaille depuis l’âge de 3 ans. Il est donc grand temps de faire des bébés et de lever le pied. » Kirsten a admis que c’est devenir marraine de l’enfant de sa meilleure amie qui lui a donné envie de fonder une famille à son tour. Elle a déclaré : « Je n’ai jamais été une de ces femmes qui disent ‘Il me faut un bébé’. Jusqu’à ce que ma filleule naisse. Je l’aime tellement. »