Milla Jovovich a menacé de quitter la série qui l’a fait connaître, "Resident Evil", suite à l’arrivée de Michelle Rodriguez dans le show. L’actrice de 41 ans fait partie du casting depuis 2002 et voir son quotidien bouleversé à cause d’une autre actrice ne lui a pas plu. Elle était "livide" face aux changements que les réalisateurs voulaient faire. Elle trouvait que son personnage méritait mieux, mais que les producteurs voulaient le marginaliser à cause de Michelle. Heureusement, la rivalité entre les deux femmes s’est calmée depuis.