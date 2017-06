Ce n’est plus une surprise. Robbie Williams a déjà annoncé qu’il participerait au concert One Love, d’Ariana Grande, à Manchester, le 4 juin prochain, afin récolter des fonds pour les familles de victimes de l’attentat survenu il y a quelques jours. Mais ce n’est pas tout la superstar aimerait que son ancien groupe, Take That, le rejoigne aussi sur scène. Ce sont les organisateurs du concert qui lui ont glissé l’idée, et le chanteur de 43 ans serait déjà en pourparler. Il espère convaincre ses amis, Gary Barlow, Howard Donald, et Mark Owen, de le rejoindre sur scène pour la bonne cause. Pour rappel, l’attentat de Manchester a fait 22 morts et 59 personnes ont été gravement blessées.