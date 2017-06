Snoop Dogg est un Directioner, un fan des One Direction ! Le pape du rap US a fait savoir qu’il souhaitait voir le boysband britannique se réunir. Les One Direction – Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan et Louis Tomlinson- ont mis leur carrière en suspens pour poursuivre leurs ambitions personnelles. Mais pour Snoop, les quatre beaux gosses devraient se remettre ensemble avant qu’il ne soit trop tard.

Il a déclaré : « Je pense que les mecs de One Direction se reformeront. Et je pense que c’est la bonne chose à faire. Ils doivent le faire tant qu’ils sont jeune, personne ne veut voir un boysband se reformer quand ils ont chacun la quarantaine. S’ils le font l’année prochaine ou celle d’après, ils pourront quand même empocher 20 à 30 millions de dollars chacun. »