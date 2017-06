Le twerk fait mincir! Iggy Azalea a récemment confié qu’elle avait perdu 6,8 kilos après s’être entraînée à twerker, pour le clip de son dernier titre, "Mo Bounce". La belle blonde a confié à la radio néo-zélandaise Nova 96,9 : "En fait, j’ai beaucoup répété et j’ai perdu 6,8 kilos en une semaine en répétant les chorégraphies de la chanson!". Mais ce n’est pas uniquement grâce au twerk que la jeune femme a réussi à perdre du poids car elle avait un régime très précis à suivre afin de rester en forme. Elle a expliqué : "J’avais un régime alimentaire à suivre avant le tournage car je savais que je devrais danser très légèrement vêtue".

Et malgré ce qu’on pourrait croire, Iggy n’a pas de talent inné pour la danse. "J’ai pris des cours, a-t-elle expliqué, Ma prof est très très douée en twerk et elle m’a aidée. Je n’avais jamais réalisé à quel point il fallait être souple pour faire ça!". Iggy a également du s’entraîner pour être plus souple afin d’effectuer les mouvements sexy qu’elle effectue dans son clip. Elle a ajouté : "Ma prof me disait :’Je te suggère vraiment de faire du yoga’ et je ne savais pas qu’il fallait faire du yoga pour être une twerkeuse mais apparemment, si!"