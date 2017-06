Kurt Russell et Goldie Hawn se fréquentent depuis 1983. Mais Kurt se souvient de leur premier rencard et ne l’oubliera probablement jamais. En effet, après s’être rencontré dans le club «Swing Shift», les deux jeunes gens ont décidé de s’éclipser pour avoir une relation intime et se sont fait interrompre par les forces de l’ordre. L’acteur des «Les Gardiens de la Galaxie » s’est confié sur le sujet pendant le talk-show de Harry Connick Jr : «Nous étions l’un contre l’autre, nus, lorsque la police est arrivé. La première chose que j’ai vu c’était une lumière très puissante, presque aveuglante qui venait d’une lampe torche. C’était un moment très embarrassant… Ils nous ont alors demandé d’aller dans une chambre d’hôtel. Et c’est ce que nous avons fait. Voilà, c’était notre premier rendez-vous, il me semble que c’était hier, je n’arrive pas à croire que c’était il y a si longtemps. »