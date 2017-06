Pari réussi pour l’association We Love Manchester et Ariana Grande! Les deux partis avaient uni leurs forces pour organiser un concert en hommage aux victimes de l’attentat de Manchester, qui a eu lieu après le concert de la chanteuse et lors duquel 22 personnes ont perdu la vie et plus de 50 ont été blessées, le 22 mai dernier.

L’évènement musical et commémoratif a permis de lever 12 millions d’euros de fonds d’urgence. Une somme qui continue de grimper grâce à la vente de marchandise et de dons. Plus de 3 millions d’euros auraient été récoltés grâce aux dons via SMS.

Ariana a livré une prestation riche en émotions durant laquelle la pop star de 23 ans n’a pas pu retenir ses larmes. D’autres grands noms de la scène musicale internationale sont également montés sur la scène du stade de cricket Emirates Old Trafford, à l’instar des Black Eyed Peas, Robbie Williams, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry et Pharrell Williams.