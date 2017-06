Kendall et Kylie Jenner ont du mal à accepter l’absence de leur père. Les deux vedettes de « L’Incroyable Famille Kardashian » se sont éloignées de leur père Caitlyn Jenner, autrefois connue sous le nom de Bruce Jenner avant de subir un changement de sexe. La dispute causée par la sortie du livre autobiographique de Caitlyn -dans lequel celle-ci tient des propos très dur à l’égard de Kris Jenner, la mère des de jeunes femmes- prend des proportions de plus en plus grande et Kendall et Kylie sont les premières à en souffrir. Un informateur rapporte que « les filles souffrent de ne plus être proche de Caitlyn. Ca a causé un grand vide dans leur vie, de ne plus avoir le père avec lequel elles ont grandi. Elle faisait partie de leur quotidien. »