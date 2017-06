Pour Kevin Bacon, écrire est un véritable moyen thérapeutique de gérer ses problèmes d’anxiété. La star de "Footloose" a confié au "Mirror Online" qu’il se bat contre des crises de panique depuis l’annonce du cancer de sa mère. "J’ai craqué et je me suis effondré sur le trottoir" a-t-il déclaré en parlant du moment où il a appris la tragique nouvelle. Mais Kevin a su rebondir grâce à l’écriture. Il raconte: "J’ai écrit ‘Shaking’. Cela commence par parler des tremblements de terre en Californie du Sud, mais c’est une métaphore de l’anxiété. Je trouve qu’écrire des chansons est très thérapeutique. C’est comme si mon thérapeute partait en congés, c’est un moment parfait pour attraper une guitare et parler de ce qu’il se passe". Mais selon lui, il n’est pas le seul à souffrir de ce genre de problèmes car "tout le monde" à des problèmes et des soucis qui rendent la vie difficile. "Tout le monde a des soucis dans la vie" affirme-t-il.

Et même si l’acteur américain a eu une belle carrière dans l’industrie du divertissement depuis plus de 30 ans, il a avoué qu’il y a des moment où il aurait aimé avoir la liberté de pouvoir vivre en paix et se balader sans être reconnu. Il a déclaré : "Je suis très, très reconnaissant de tout ce que ma carrière d’acteur m’a donné, mais parfois, je veux juste sortir et aller me promener".