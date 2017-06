Les fans du couple sexy que forment Liam Payne et Cheryl Cole se demandent tous si les deux artistes vont chanter leur amour dans un futur hit… Et Liam a répondu à cette fameuse question. Le verdict est tombé et pas de bol, la réponse est non. Liam et Cheryl qui viennent d’accueillir leur premier enfant ensemble n’envisagent pas de sortir un morceau ensemble. Les nouveaux parents du petit Bear, né en mars dernier, préfèrent chanter leur amour l’un pour l’autre en privé. Interrogé à propos d’un duo avec la mère de son fils, le chanteur des One Direction a déclaré : « Je trouve ce genre de chose un peu ringard. »