Gavin Rossdale s’est confié au journal "The Mirror" et il a avoué qu’il aimerait se marier une nouvelle fois. Le juge de la version britannique de "The Voice" s’était déjà marié avec Gwen Stefani, avec qui il est resté pendant 14 ans, avant de divorcer l’an dernier. En évoquant la possibilité de se remarier, il a confié : "J’aimerais en avoir l’opportunité, mais maintenant je me concentre sur mes enfants et mon travail". Gavin a en effet quatre enfants, dont trois avec Gwen : Kingston (10 ans), Zuma (8 ans), et Apollo (3 ans). La star avait également eu un enfant caché : Daisy (28 ans), dont l’existence avait été révélée en 2004. Un peu plus tôt ce mois-ci, Gavin confiait à US Weekly qu’il n’aurait "jamais pensé" divorcer de Gwen, mais que cela lui avait permis de prendre "un nouveau départ". A quand un "nouveau départ" avec une nouvelle chérie?