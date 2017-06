Avant de devenir l’un des acteurs les plus convoités d’Hollywood, Vin était un étudiant comme les autres: il avait donc des problèmes d’argent. La star de la saga "Fast and Furious" à confié au New York Times : "Pour écrire mon premier script, je me suis rendu dans un magasin d’électronique sur la 14 ème rue (à New York). On pouvait y rendre un article dans les 30 jours après l’avoir acheté sans qu’ils ne posent de questions. Alors j’y suis allé, j’ai acheté un logiciel de traitement de texte à $600 avec ma carte d’étudiant . J’ai écrit toutes les nuits et au bout des 30 jours, je l’ai rendu." Vin était prêt à tout pour réussir dans le milieu du cinéma comme il l’explique : "Puis j’ai acheté une caméra Steenbeck de 16 millimètres un vendredi car je savais que je ne devais pas la rendre avant le lundi suivant et j’ai tourné pendant 3 jours. Je me souviens de la tête de ma mère qui me regardais apporter cet immense caméra dans ma petite chambre".

Mais selon lui, même si ses débuts n’ont pas été facile, ce temps-là était selon lui "une belle, très belle période". "Beaucoup de gens disent qu’ils veulent réussir, être au top. Mais ce n’est pas ça qui est amusant. Le plus amusant, c’est le voyage" affirme-t-il. Et ses efforts n’ont pas été vains puisque Vin a réussi à être un des acteurs les mieux payés d’Hollywood, même si petit, il voulait être acteur au théâtre. Il confie : "Je pensais que j’allais faire du théâtre. (…) Mon père était metteur en scène et quand j’ai commencé à jouer, l’idée même d’un héro dans un film d’action était relativement nouvelle".