Justin Bieber a failli être défiguré par Ed Sheeran! Les deux chanteurs avaient en effet décidé jouer au golf après avoir bu quelques verres dans un bar de Tokyo lorsque l’incident s’est déroulé. Justin, apparemment assez alcoolisé, a alors décidé de mettre une balle de golf dans sa bouche et a demandé à Ed de la frapper sans le toucher. L’interprète de "Shape of You" se souvient : "On n’était que tous les deux, pas de sécurité ou quoi que ce soit, et nous sommes allés dans ce bar un peu mal famé. Puis on a fini la soirée sur un terrain de golf, il a mis une balle dans sa bouche et m’a dit : ‘Allez, frappe-la!’ ". La star, qui avoue avoir été assez éméchée à ce moment-là a essayé de se concentrer mais il a quand même frappé Justin au visage avec son club de golf. Apparemment, Justin a bien réagi et n’était pas en colère contre son ami. Ed a même confié à James Corden lors de son "Carpool Karaoke" qu’il était même "étonnamment détendu" après l’incident. Ouf !