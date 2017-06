Tom Cruise est apparemment aussi casse-cou dans ses films que dans la vraie vie! Le beau-gosse était accroché à un hélicoptère à plus de 600 mètres au-dessus du sol lors du tournage du film "La Momie", lorsqu’il a décidé de prendre un selfie! Sa co-star Courtney B. Vance se souvient de la scène : "Ils disaient à tout le monde : ‘Ne prenez aucune photo’. On monte dans l’hélicoptère et il nous demande : ‘Vous voulez prendre des photos?’ Il est amusant. Il était accroché à l’hélicoptère et prenait des selfies et des photos de nous. C’est fou, non ?".

Tom a d’ailleurs évoqué ce moment sur le "black carpet" lors de la première du film à New York le 6 juin dernier. Interviewé par USA Today, il a affirmé : "Je voulais juste prendre une photo un peu différente. Alors j’ai mis ma ceinture de manière à pouvoir pendre de l’hélicoptère. C’était vraiment fun". Une autre star du film, Annabelle Wallis a d’ailleurs confié que l’acteur "adorait" lui piquer son téléphone pour prendre des photos dans des "situations dangereuses". Tom a peut-être 53 ans mais il semblerait qu’il soit toujours autant en manque d’adrénaline!