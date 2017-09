La Radio s’écoute aussi en Suisse sur le DAB+

Vous avez déjà sûrement entendu parler du DAB+ ….. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting) est la nouvelle norme de radiodiffusion.

Dans la quasi-totalité des pays européens, le DAB+ permet de capter différents programmes radio. Ce nouveau mode de transmission permet une acoustique, un son et une réception de grande qualité. Le confort d’écoute est donc optimal plus seulement à la maison, mais aussi en déplacement et en voiture.

En effet, sur presque toutes les routes de Suisse la réception des signaux DAB+ est désormais possible. Au cours des prochaines années, les tunnels routiers seront progressivement équipés pour la réception DAB+. D’ici à la fin 2018, l’Office fédéral des routes dotera les 180 plus grands tunnels routiers de Suisse de la technologie DAB+.

La diversité des appareils DAB+ ne cesse de croître. Vous trouverez donc facilement la radio DAB+ qu’il vous faut en fonction de l’usage souhaité :

A la maison : choisissez un appareil compact pour la cuisine, une radio robuste pour le jardin ou un produit haut de gamme pour votre chaîne stéréo . Il existe forcément un appareil adapté à chaque pièce de votre chez-vous.

En voiture : de plus en plus de véhicules sont équipés d’autoradios DAB+ de série. Quelle que soit la marque de voiture, s’équiper ou faire une mise à niveau est tout à fait possible si vous le souhaitez.

En déplacement : au stade, en randonnée à la montagne ou au bord d’un lac, différentes radios de poche compactes, fonctionnant sur batterie ou sur piles, assurent un plaisir d’écoute «à emporter».

Quelques exemples d’appareils pour accéder à l’écoute de la radio en DAB+ :

Bien entendu, LFM est d’ores et déjà accessible en DAB+ dans toute la Suisse Romande et toujours en FM sur l’ensemble de l’Arc Lémanique. Alors, dans tous les cas, écoutez LFM pour profiter de votre programme radio préféré : actualités régionales, musique et bonne humeur !