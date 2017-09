Caroline Vigneaux ouvrira le Montreux Comedy Festival

La 28e édition du Montreux Comedy Festival dévoile son affiche. Et pour la première fois, c’est une femme qui présentera le gala d’ouverture.

Caroline Vigneaux lancera les hostilités le 30 novembre prochain sur la scène de l’Auditorium Stravinki avec « Game of Drôle ». Un plateau d’humoristes qui reprend les codes de la série télé « Game of Thrones », où chacun tentera de lui voler sa place. Caroline Vigneaux :

La maîtresse de cérémonie se dit ravie d’être la première femme à présenter la première soirée du festival, mais se réjouit que la présence d’une femme à ce poste ne soit plus un fait marquant. Caroline Vigneaux :

De nombreux artistes se succéderont lors de ce 28e Montreux Comedy Festival. Avec notamment une soirée, le 1er décembre, qui fera la part belle aux Youtubers. Le Montreux Web Gala sera présenté par Pierre Croce, avec notamment le duo McFly et Carlito, qui compte plus d’1 million 600 mille abonnés sur Youtube. Mais aussi le Gala « Trending Comics », qui propose un plateau 100% en anglais avec un line up international. Ou encore le gala présenté par le duo composé de Thomas Wiesel et Fary. Ils partageront la scène avec des artistes de la région, comme Marina Rollman et Nathanaël Rochat, mais aussi le Belge Alex Vizorek et la Française Blanche Gardin. Programme complet sur le site www.montreuxcomedy.com

Crédits photo : Facebook Caroline Vigneaux