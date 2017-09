CFF : des portes ouvertes et des possibles baisses de prix

Un weekend portes ouvertes au milieu des chantiers. C’est ce que proposent les CFF au public les 23 et 24 septembre prochains.

Les riverains et curieux pourront en savoir plus sur les travaux de Léman 2030 et du CEVA, entre les cantons vaudois et genevois… Des grands projets qui demandent une bonne communication entre tous les acteurs impliqués. Nuria Gorrite, conseillère d’Etat vaudoise :

Des chantiers qui garantissent une mobilité plus grande. Mais avec elle, également une hausse des prix récurente… Les CFF sont conscients que les usagers ne pourront pas éternellement passer à la caisse. Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF :

Parallèlement, l’ex-régie fédérale a annoncé avoir doublé son bénéfice sur le premier semestre 2017 par rapport à la même période en 2016. Il atteint 152 millions de francs. Jean-Philippe Schmidt :

En attendant de constater une éventuelle baisse des prix des transports, le public pourra donc visiter les chantiers lors du weekend portes ouvertes, à Renens et Lausanne, ou encore à Genève. Plus d’infos sur le www.cff.ch/portesouvertes