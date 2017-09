« Genève en Marche », le nouveau parti d’Eric Stauffer

Eric Stauffer lance son nouveau parti « Genève en Marche ». Il l’a annoncé dans l’émission Des Hauts et Débats.

C’était un retour annoncé et attendu. A quelques mois des élections cantonales genevoises, l’ex-MCG Eric Stauffer a annoncé sur l’antenne de Radio Lac la formation de son nouveau parti « Genève en Marche ». Son programme sera celui du MCG des débuts. On peut citer notamment la préférence cantonale, la formation jusqu’à 18 ans ou encore l’opposition à l’adhésion à l’Union européenne telle qu’elle est. Aujourd’hui, l’heure est à la recherche de membres et de candidats pour sa liste à l’élection au Grand Conseil. Pour entrer au Parlement, « Genève en Marche » doit atteindre le quorum, c’est-à-dire 7% des suffrages. Pour y arriver, Eric Stauffer compte sur un apparentement avec l’UDC.

Un nouveau parti, des nouveaux membres et un nouveau financement. Selon Eric Stauffer, il est bien entouré sur ce côté-là.

@GhufranBron