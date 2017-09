Genève: la Revue 2017 accélère le tempo

Le retour d’une institution comme chaque année à Genève : La Revue !

Cette édition 2017 du spectacle genevois sera la dernière sous la houlette de Pierre Naftule, le metteur en scène et producteur.

Il sera question de la surpopulation carcérale à Champ-Dollon, des retards chez Easyjet ou encore de Brigitte Macron. Le choix des sujets a été crucial comme l’explique Pierre Naftule :

Sachez également que la Revue a été distinguée par les plus hautes instances du pays. En effet, elle a intégré le Patrimoine immatériel de la Confédération, ce qui fait sourire Pierre Naftule :

La scène du Casino Théâtre va accueillir chaque soir une vingtaine de personnes, entre les comédiens et les danseuses. Mai Nguyen est chorégraphe et danseuse. Elle nous explique comment elle arrive à coordonner la comédie et la danse :

Le spectacle satirique donne également carte blanche à quatre humoristes qui se relaieront chaque soir avant le show. Il s’agit de Nathanaël Rochat, Thomas Wiesel, Alexandre Kominet et du petit nouveau Blaise Bersinger. Leur principal point fort: ils peuvent adapter leurs sketchs en fonction de l’actualité. Ce qui ne rassure pas vraiment Blaise Bersinger :

La Revue c’est donc à partir du 14 octobre et jusqu’au 31 décembre.