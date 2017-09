La saison muséale genevoise est lancée!

Les quarante musées du canton de Genève ont présenté le mardi 19 septembre 2017 leur saison muséale. Ils ont accueilli un record de visiteurs en 2016.

Plus d’un million d’entrées, c’est le record totalisé par les quarante musées genevois en 2016. Leurs directeurs étaient réunis mardi au Musée de la Croix-Rouge pour présenter la prochaine saison muséale. Au programme : la poursuite de l’exposition sur les fourmis au Museum, les religions de l’extase au MEG ou encore une grande rétrospective du peintre Ferdinand Hodler au musée Rath. Parmi les nouveautés, un « Pass musées » valable dans 16 institutions pour la somme de 40 francs. Le Conseiller administratif en charge de la culture en Ville de Genève, Sami Kanaan.

Point fort de l’année 2018, la célébration du l’anniversaire de la mort du peintre Ferdinand Hodler. Jean-Yves Marin, directeur des Musées d’art et d’histoire :

Preuve de ce dynamisme, le MEG a reçu le prix du Musée européen 2017. Quant au Museum, il a accueilli 315’000 visiteurs en 2016, soit un tiers de plus que les autres années. Il se classe au troisième rang des sites les plus visités de Suisse romande, après le château de Chillon et le musée du chocolat.