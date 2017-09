La Ville de Lausanne protège ses abeilles

Abeilles et nature urbaine font bon ménage. C’est ce que démontre une étude de la Ville de Lausanne : conduite en mai dernier, les résultats soulignent l’importance d’avoir des abeilles domestiques et sauvages en ville. Elles sont un bon baromètre de la qualité de l’environnement. Pour les sauvages, qui contribuent largement à la pollinisation, des hôtels à insectes sont répartis en ville. Mais les abeilles domestiques sont menacées aussi… C’est pour cette raison qu’en 2011, la Ville a lancé un projet de ruchers communaux, avec la Société d’Apiculture de Lausanne. 12 ruches sont aujourd’hui installées dans les parcs lausannois. Natacha Litzistorf, municipale en charge de l’environnement :

Ces 12 ruches d’abeilles domestiques permettent également de produire environ 400kg de miel par an. Un miel labellisé par Apisuisse, qui garantit un produit de bonne qualité, même en ville. Alors pour faire venir et maintenir les abeilles en milieu urbain, la municipalité a mis en place différentes mesures… Et chacun peut y prendre part. Natacha Litzistorf :

Les hôtels à insectes, qui sont utiles pour les abeilles sauvages, sont gérés notamment par des personnes en réinsertion professionnelle. Marie Bailly, chef de projet du programme DiverCités à la Ville de Lausanne :

Cinquante hôtels à insectes sont répartis dans toute la ville. Ils permettent à quelques 46 espèces d’abeilles sauvages de trouver refuges dans les parcs et les plantages lausannois.