Le CEVA sera bien mis en route à la fin 2019

2019 sera bien la date de mise en service du CEVA. Voici le message répété par les autorités genevoises lors de la présentation des journées Portes-ouvertes organisées le week-end des 23 et 24 septembre prochains.

Les curieux pourront se rendre sur les chantiers du CEVA et de Léman 2030. Après les portes-ouvertes organisées il y a deux ans, le public pourra se rendre dans les coulisses de quatre sites : à la future gare des Eaux-Vives, dans le tunnel de Champel-Val d’Arve, dans la station de Carouge-Bachet et enfin dans la gare de Chêne-Bourg et emprunter pour la première fois une partie de la voie verte.

On le sait le chantier du CEVA est le « chantier du siècle » à Genève. Loin d’être un long fleuve tranquille, ce projet a dû faire face à de nombreux recours, dont huit qui sont toujours d’actualité. Mais Antoine Da Trindade, le directeur du projet CEVA le confirme: la mise en service aura bien lieu en 2019 :

Ces épisodes judiciaires ont parfois perdu le public qui ne savait plus vraiment où en était ce chantier. Alors pour le conseiller d’Etat Luc Barthassat en charge des transports, ces journées seront l’occasion de faire le point :

Notez que les journées Portes-ouvertes des 23 et 24 septembre seront également l’occasion de découvrir les chantiers de Léman 2030 dans le canton de Vaud. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.cff.ch//portesouvertes.