Le coeur de La Sarraz en travaux

Le centre-ville de La Sarraz démarre sa mue. Les travaux de réaménagement du Bourg ont débuté le 19 septembre.

Prévu jusqu’en juin 2018, le chantier à 11 millions de francs vise notamment à refaire les chaussées et les aménagements routiers. Le gaz, l’électricité et le réseau d’eau prendront aussi un coup de frais. Conséquences : la circulation est totalement interrompue dans tout le centre-ville, mais l’accès aux différents commerces reste possible.

Pour La Sarraz, ce chantier du siècle aura mis 13 ans à se concrétiser. Un timing normal pour le nouveau Syndic de la localité : d’autres travaux devaient être réalisés en amont. Daniel Develey :

Déjà compliquée aujourd’hui, la circulation après les travaux sera encore plus difficile au cœur de la Sarraz. La faute aux trottoirs qui seront agrandis. Impossible toutefois pour la Municipalité d’agir en amont afin de réguler le trafic. Le Syndic Daniel Develey :

Quoi qu’il en soit, après les travaux, le centre-ville de La Sarraz imaginé au 11ème siècle aura changé de visage. Le Syndic Daniel Develey :

Notez que selon Daniel Develey, les 11 millions investis pour le réaménagement du bourg de La Sarraz impacteront la capacité d’autofinancement de la commune ces dix prochaines années.

Plus d’infos sur lasarraz.ch