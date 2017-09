Les Genevois acceptent de renforcer leurs droits démocratiques

Deux Genevois sur trois acceptent de réduire le nombre de signatures pour les initiatives et les référendums.

Par près de 62%, ils ont accepté de diminuer le nombre de signatures pour un référendum ou pour une initiative au niveau cantonal. La proportion de signatures passera ainsi de 4 à 3% pour une initiative constitutionnelle et de 3 à 2 % pour une initiative législative et un référendum facultatif. En 2017, en fonction de la population actuelle, elle serait, pour une initiative constitutionnelle de quelque 7600 signatures au lieu de 10’200 environ. Et de 5’100 au lieu de 7’770 pour un référendum. La réaction du Président du PLR, Alexandre Sernarclens, opposé à cette modification.

Pour Pierre Vanek, chef de groupe d’Ensemble à gauche et à l’origine de cette réforme, elle était essentielle. Pierre Vanek :

Notez que cette modification affectera également le nombre de signatures requises dans les communes.