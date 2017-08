Les patrons vaudois listent leurs mesures pour l’économie

Les patrons vaudois s’unissent pour faire entendre leurs voix. Il s’agit de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, de la Fédération patronale vaudoise, de la Chambre vaudoise immobilière et de Prométerre. Ensemble, ils ont édicté un catalogue à l’intention du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, avec une série de mesures pour la nouvelle législature.

Par Margaux Habert & Charles Super

Santé, impôts, éducation, en tout, ce catalogue regroupe une septantaine de propositions dans différents domaines. Mais finalement, dans quel but ? Les explications de Claudine Amstein, directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie :

Parmi les volets abordés : les impôts. Les associations faîtières demandent des baisses de l’impôt sur le revenu et de celui sur la fortune. Et même la suppression de l’impôt sur la succession en ligne directe, c’est à dire pour les enfants :

Les différents partis politiques ont pris connaissance de ces propositions, notamment le Parti socialiste. La cheffe du groupe PS au Grand Conseil, Valérie Induni :

Autre thème abordé : le social. Ce regroupement d’acteurs de l’économie vaudoise veut davantage de transparence, et un calcul calé sur le reste de la Suisse :

Du côté du Parti socialiste, on affirme que les buts visés sont les mêmes, mais pas forcément avec les mêmes moyens d’y parvenir :

La réaction est plus virulente chez les Verts vaudois qui dénoncent des mesures qui sentent « la naphtaline » :

Ces mesures ont été présentées mardi aux députés de la droite et du centre-droite. Elles ont aussi été envoyées mercredi au Conseil d’Etat.