Les théâtres romands unissent leurs forces

Les scènes romandes désormais unies. La FRAS, la Fédération romandes des Arts de la scène regroupe 47 théâtres, de Lausanne à La Chaux-de-Fonds, en passant par Genève ou Monthey.

Cette nouvelle entité a plusieurs objectifs, notamment consolider le rayonnement régional, national et même international, être un lien entre les théâtres et les pouvoirs publics, ou encore assurer la diversité de l’offre. Mais pour le président de la FRAS, la défense de la profession est une priorité. Bernard Laurent, président de la Fédération, et directeur administratif de la Comédie à Genève :

Autre mission, celle de renforcer les liens et les collaborations entre les scènes. Alors, doit-on craindre une uniformisation des théâtres ? Les explications de Thierry Luisier, secrétaire général de la Fédération :

Entre théâtres des villes et des champs, théâtres de création ou de diffusion, cette Fédération doit pouvoir profiter à tous. Thierry Luisier :

Pour le président de la Fédération romandes des Arts de la scène, le public bénéficiera particulièrement de cette plus grande collaboration entre les théâtres. Bernard Laurent :

La Fédération romandes des Arts de la scène n’est pas la première du genre. Il s’agit d’une « association d’associations pour regrouper tout le monde », selon le président de la Fédération, puisque cette dernière est née de la volonté commune du Pool de théâtres romands et de l’Union des Théâtres Romands.