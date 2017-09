No’Photo, première nocturne de la photographie à Genève

No’Photo, la première nuit de la photo aura lieu en octobre à Genève. Le travail de 45 photographes et une partie des collections municipales y seront exposés.

Genève se met à l’heure de l’image avec No’ Photo. La Ville organise sa première nocturne de photographie le samedi 14 octobre 2017 de 17 heures à 2 heures du matin. Six lieux du centre-ville vont accueillir les œuvres de plus de 45 photographes. La manifestation veut offrir un large panorama de la création contemporaine et propose un focus sur les collections municipales. Chacun des six lieux aura son propre thème. Le détail avec Véronique Lombard, responsable de l’unité « public et promotion » au Département de la culture et coordinatrice du projet no photo.

A cela s’ajoute des expositions en plein air, notamment celle sur les pratiques sportives d’Elisa Larvego. Il est important pour le Magistrat en charge de la culture, Sami Kanaan, de sortir la photo des murs.

Notez que « Genève, sa gueule », l’exposition des 150 portraits de Genevois de Niels Ackermann sera au musée Rath. Le musée de l’Elysée sera présent à la manifestation à l’Auditorium Arditi.