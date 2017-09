Oenotourisme : les acteurs vaudois se fédèrent

Des routes du vin en Thurgovie et aux Grisons, une dégustation lacustre en Valais ou la visite d’un château et de son vignoble tout aussi ancien en terre vaudoise: c’est le visage de l’oenotourisme en Suisse. Des concepts qui figurent parmi les dix finalistes du tout premier Prix Suisse de l’Oenotourisme, décerné vendredi 8 septembre et remporté par le Château de Chillon.

Dans le canton de Vaud, un projet de développement et de promotion du tourisme lié au vin est né en 2014, du fruit d’une volonté politique. Ont vu le jour depuis : des cours destinés aux professionnels ainsi qu’une certification « Vaud Oenotourisme ». Cette certification a eu pour effet de rassembler les différents secteurs concernés : à savoir les vins, les artisans du terroir, l’hôtellerie et la restauration.

Responsable du projet Vaud Oenotourisme, Yann Stucki évoque cette évolution de professionnels et de régions qui cherchent aujourd’hui à se fédérer :

www.vaud-oenotourisme.ch