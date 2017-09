Premier jour dans la Silicon Valley pour des étudiants vaudois

Suite de notre série en Californie parmi les étudiants du Silicon Valley Startup Camp de la BCV. Une semaine en immersion à San Francisco pour s’imprégner de la culture d’entreprise américaine. Les choses sérieuses débutaient ce lundi.

Direction Swissnex, c’est le QG du camp à San Francisco, là que se dérouleront les différents ateliers et plusieurs conférences. Avec des bureaux dans plusieurs villes du monde, Swissnex est géré par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. Nicholas Dunkel vient de Zurich, il travaille pour Swissnex, et c’est le guide du camp au sein de la Silicon Valley :

Comprendre la culture du risque, connaître la valeur de l’échec, savoir ce qui motive les investisseurs, découvrir la Silicon Valley pour mieux comprendre aussi ce qu’il se fait en Suisse, voilà quelques unes des attentes et questions exprimées en ce premier jour par les étudiants. Une première rencontre a déjà apporté quelques réponses : celle avec Alain Chuard, bernois d’origine, expatrié aux Etats-Unis. Il a vendu son entreprise à Google en 2012 pour 450 millions de dollars. Un modèle de réussite pour les étudiants du camp qui rêvent aussi de lancer leur propre startup. Alain Chuard a un conseil pour eux :

Un conseil qui laisse songeur certains des étudiants du camp, comme Karine, qui s’apprête à débuter un Master en finance à HEC Lausanne :

Le camp se poursuit ce mardi à San Francisco. Au programme, une conférence sur les 10 facettes de l’innovation avec l’auteur américain Jonathan Littman, un atelier sur comment captiver une audience en 30 secondes, ainsi que la visite attendue d’Airbnb.