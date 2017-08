Près de 5% des vaudois actifs vivent sous le seuil de pauvreté

C’est une première, l’Etat de Vaud a pu calculer le taux de pauvreté à l’échelle cantonale. Il en ressort que 4.8% de la population active vaudoise vit dans la pauvreté, soit environ 25’000 personnes.

Par Charles Super

Les chiffres sont publiés dans le Rapport social vaudois 2017 présentés jeudi matin à la presse. Le seuil de pauvreté est fixé à 2000 francs de revenu mensuel disponible pour une personne seule et 3780 pour un couple marié avec 1 ou 2 enfants. 25’000 personnes sont ainsi concernées et vivent sous ce seuil. Autre enseignement de l’étude, sans le filet social vaudois, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté aurait presque doublé. Le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard :

Entre 2005 et 2015, plus de 600 millions supplémentaires ont été investis dans le social. En parallèle, et c’est le paradoxe, l’économie vaudoise a connu une croissance moyenne annuelle de 2.6%. Pierre-Yves Maillard.

Des chiffres sur la pauvreté au niveau suisse existaient déjà mais, selon l’Etat de Vaud, il est difficile pour autant de faire une comparaison directe avec les données vaudoises :

Si le Rapport social 2017 montre l’importance des politiques sociales pour soutenir le pouvoir d’achat des plus modestes, le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard discerne tout de même des pistes d’améliorations dans le domaine.

Ce Rapport social 2017 servira de base aux futurs débats sur l’avenir du filet social vaudois. Le PLR Vaud réclame déjà des discussions sur le financement à long terme de l’aide sociale.