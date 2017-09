Quatrième jour dans la Silicon Valley pour les étudiants vaudois

Le voyage à San Francisco touche bientôt à sa fin pour les étudiants du Silicon Valley Startup Camp de la BCV. Les 10 participants issus des hautes écoles vaudoises reprennent l’avion ce samedi pour la Suisse, après une semaine passée en Californie pour découvrir la culture entrepreneuriale de la Silicon Valley. L’occasion de faire le point sur certaines des leçons apprises.

Tout au long de la semaine, les rencontres et différents ateliers auquels les étudiants ont participé ont été autant d’éclairages sur le monde de l’entrepreneuriat et le fonctionnement de la Silicon Valley. En début de semaine, l’entrepreneur bernois Alain Chuard, dont la société a été rachetée par Google en 2012, revenait sur les compétences nécessaires, selon lui, pour lancer et diriger une startup.

La Silicon Valley ne raffole toutefois pas des projets lancés par un entrepreneur seul. L’investisseur d’origine suisse Alexander Fries expliquait cette semaine aux étudiants qu’il ne débloque jamais de fonds pour un projet s’il n’y a pas au moins deux co-fondateurs. L’équipe, c’est une des clés du succès, renchérit Jonathan Littman, co-auteur d’un livre sur les facettes de l’innovation.

La Silicon Valley attire aussi des entreprises déjà existantes dans d’autres régions du globe. Swisscom y a installé un laboratoire, tout comme le groupe suisse Valora, pour lequel travaille Cyril Dorsaz. Pour cet ancien du monde bancaire, une présence dans la Silicon Valley est indispensable :

Ce vendredi, les étudiants entament leur dernière journée du Silicon Valley Startup Camp. Ils visiteront entre autres l’entreprise Linkedin et rencontreront un participant d’une édition précédente du camp, qui avait choisi de tenter sa chance en restant à San Francisco. Il est aujourd’hui établi dans la Silicon Valley.