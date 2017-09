Un soutien pour la réforme vaudoise des taxis

Au terme de la consultation, l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis annonce ce mercredi qu’elle salue dans son ensemble le projet de réforme vaudoise des taxi.

Présentée en mai dernier, la modification de la Loi sur l’exercice des activités économiques a pour but d’harmoniser les conditions d’exercice des taxis et de réguler l’accès à la profession de chauffeur. La réforme fait suite à l’arrivée d’Uber et de son service Uberpop sur le marché. Le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand préside le Comité de direction de l’Association :

Avec la loi cantonale, tous les chauffeurs devront être soumis aux mêmes conditions, à savoir l’obligation de posséder un permis professionnel. Il ne sera plus possible de s’improviser chauffeur sur le modèle d’Uberpop selon le canton. Il y a tout de même quelques points à améliorer selon Pierre-Antoine Hildbrand :