Vaud demande 60 millions pour corriger le Rhône

La troisième correction du Rhône franchit une nouvelle étape dans le canton de Vaud.

Par Margaux Reguin, de Radio Chablais

Le Conseil d’Etat vaudois sollicite un crédit de 60 millions de francs auprès du Parlement. L’enveloppe doit permettre de financer des études et des travaux prioritaires sur le territoire pour ces dix prochaines années. Le but est notamment d’élargir le fleuve et de renforcer les digues. Si cette opération a pour objectif principal de sécuriser les terres chablaisiennes, elle remplit également d’autres fonctions.

Les précisions de Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat vaudoise en charge du territoire :

La mise à l’enquête pour le secteur entre Aigle et Bex, considéré comme le plus urgent par les autorités, devrait être mis à l’enquête l’année prochaine. Les travaux doivent débuter rapidement selon la conseillère d’Etat en charge du territoire, Jacqueline de Quattro :

Les travaux pourraient débuter en 2020, voire en 2022, selon les oppositions à traiter.