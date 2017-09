Gagnez vos invitations pour « NOUS » avec Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay

Marc Donnet Monay & Yann Lambiel présentent: Nous

« Mais pourquoi faire un spectacle ensemble ? » demandent les professionnels de la profession d’un air interloqué. Et la réponse est simple : parce qu’ils avaient envie. Parce que la glace a parfois envie de se frotter au feu, parce que la nuit n’est rien sans le jour, parce que les contraires s’attirent ! Yann avec sa fougue, son énergie, son sens inné du spectacle, et Marc avec son flegme, son humour noir et son goût de l’absurde.

Le spectacle est une tentative de mélanger ces deux univers-là, le monde de l’humoriste qui nous fait part des ses « préoccupations personnelles », et celui de l’imitateur et de la bête de scène qui veut tout défoncer. C’est une rencontre entre deux artistes qui s’admirent mutuellement depuis toujours et qui avaient envie, pour un temps, de délaisser le one-man-show pour ne faire plus qu’un : « nous ».

Pourquoi faire un spectacle ensemble ? Tout simplement parce qu’ils le voulaient. Parce que le public, espèrent-ils, le voudra. Parce que les chaud-froids sont les meilleurs desserts.

