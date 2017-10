CONCOURS Tribolo Halloween

Comme chaque année, le plus célèbre des tickets à gratter, le Tribolo, s’habille aux couleurs d’Halloween.

L’occasion pour vous de remporter comme toute l’année jusqu’à 20’000.- CHF par Tribolo et pour LFM de vous gâter.

Écoutez la radio LFM entre 9h et 12h avec Sylvain Lavey ainsi qu’entre 16h et 19h avec Dan Ribeiro. Du mardi 10 au mardi 31 octobre, au top de l’animateur, inscrivez-vous par message WhatsApp (enregistrez notre numéro dans votre téléphone: 079 842 10 33) et vous serez peut-être tiré au sort pour remporter votre pochette de 10 Tribolo.

Mais ce n’est pas tout!

Avec le concours de la deuxième chance, vous pourrez remporter un bon pour un voyage d’une valeur de 5’000.- CHF!

Pour vous inscrire gardez bien vos tribolo perdants, écrivez au dos de chaque Tribolo vos coordonnées complètes (avec numéro de téléphone portable) de manière lisible. Et envoyez-les dans une enveloppe par courrier à:

LFM LA RADIO

MENTION TRIBOLO

CHEMIN DE MORNEX 1BIS

1003 LAUSANNE

Vous avez jusqu’au 31 octobre à minuit pour nous les envoyer, le cachet de la poste faisant foi. Le concours n’est pas réservé qu’aux billets que l’on vous fait gagner! Vous pouvez également nous envoyer des Tribolo que vous aurez acheté sur un point de vente de la Loterie Romande. Mais attention, uniquement des tribolos Halloween.

Le 23 novembre, un tirage au sort sera organisé au sein de la Loterie Romande sous contrôle notarial.