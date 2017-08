Gagnez le tome 15 des aventures de Titeuf: À fond le slip!

Titeuf, À Fond Le Slip, l’album qui va faire craquer toute la famille !

Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est très attentif au monde qui l’entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les manifs contre les déchets nucléaires qui puent du slip comme les couches de Zizie et les gens qui descendent dans la rue contre les IVGétariens, il a l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un monde qui devient de plus en plus compliqué ! Heureusement qu’il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout nous expliquer.

La mèche la plus célèbre de la BD est de retour ! Après un album remarqué imaginant son passage à l’adolescence, Titeuf revient pour un album de gags à la fois drôles, tendres et totalement connectés à notre époque. Des grands phénomènes de notre société moderne aux petites gamelles de la cour de récré, Zep utilise avec une virtuosité rare l’humour du quotidien pour scruter le monde à travers le regard de l’enfance – parfois insolent, toujours juste.