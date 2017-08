Gagnez vos invitations pour assister au film « Vincent » en avant-première

Un jeune garçon, VINCENT (Spencer Bogaert), activiste écologiste, est prêt à mettre sa vie en péril pour lutter pour la bonne cause. Mais sur sa route, et le hasard faisant bien les choses, il croise sa tante NIKKI (Alexandra Lamy), une parisienne farfelue et névrosée qui va tout faire pour lui redonner un peu de joie de vivre.

Gagnez vos invitations pour assister à la projection en avant-première du film « Vincent » le lundi 14 août à 18h30 aux cinémas Pathé Les Galeries en écoutant Sylvain dans Côté Vacances entre 6h et 10h du 7 au 11 août.