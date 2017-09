Gagnez vos invitations pour la première du Knie à Lausanne

Le nouveau slogan «Wooow!» est à lui seul tout un programme.

56 artistes de 11 pays différents ne manqueront pas de susciter des «Wooow!» avec des numéros artistiquement exigeants et nouveaux dans l’acrobatie internationale de haute volée.

Cette année, le programme sera animé par l’humoriste maintes fois primé à l’échelle internationale, Housch-ma-Housch. Ce multitalent spécialiste du divertissement va enthousiasmer le public entre autres avec ses prestations de beatbox et ses sketchs interactifs. L’artiste César Dias saura aussi émerveiller les spectateurs. Ce jeune Portugais est un séducteur maladroit qui surprend avec son sens de la musique plutôt original.

