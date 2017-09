Gagnez vos invitations pour le concert de James Blunt à Genève

La star britannique James Blunt annonce un nouvel album, « The Afterlove », ainsi qu’une tournée mondiale qui s’arrêtera à Genève.

La star britannique James Blunt annonce un nouvel album, « The Afterlove », à paraître le 24 mars prochain. Love Me Better, premier extrait d’ores et déjà à l’écoute, montre un James Blunt sous un jour nouveau, notamment grâce à la patte du producteur Ryan Tedder, tout en en combinant un texte poignant et une touche d’humour chère au chanteur.

Catapulté au rang de superstar à la sortie de son premier album, « Back to Bedlam ». Avec les titres You’re Beautiful ou Goodbye My Lover, le Britannique s’est hissé en haut des charts, partageant une pop-folk émouvante, portée par une voix au timbre délicat. Depuis, il collectionne les récompenses et n’a de cesse de parcourir l’Europe. Après « Moon Landing » en 2013, James Blunt prépare la sortie de son nouvel album, sur lequel ont notamment collaboré de nombreux producteurs et musiciens de talent à l’instar d’Ed Sheeran, Amy Wadge (Ed Sheeran, Shannon Saunders), Johnny McDaid (Example, Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weekend) and MoZella (Miley Cyrus, One Direction).

« The Afterlove » en poche, James Blunt embarque pour une nouvelle tournée de plus de 140 dates autour du globe dont deux dates en Suisse, mercredi 8 novembre à l’Arena de Genève et jeudi 9 novembre au Hallenstadion, Zurich.