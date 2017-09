Gagnez vos invitations pour le concert de Tori Amos à Genève

Après 3 ans d’attente, Tori Amos est de retour avec un nouvel album studio

L’auteur, compositeur et interprète Tori Amos dévoile la sortie d’un nouvel album et annonce une nouvelle tournée mondiale. « Native Invader », 15ème album studio composé par Tori Amos et premier en 3 ans depuis « Unrepentant Geraldines », promet d’être aussi personnel, humaniste et engagé que les précédents.

Les titres de ce nouvel album interrogent la Nature, sa capacité de guérison, sa résilience, celle des hommes aussi, ainsi que ses responsabilités face à la destruction de la planète.

Plus d’infos et billetterie à retrouver sur opus-one.ch

Gagnez vos deux invitations pour le concert de Tori Amos le lundi 18 septembre à 20h30 au Théâtre du Léman à Genève