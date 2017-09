Gagnez vos invitations pour le nouveau spectacle de Franck Dubosc

L’agitateur de l’humour francophone est de retour en Suisse ! Il présentera son tout nouveau spectacle les 25 et 26 janvier, à Lausanne et Genève.

Tour à tour séducteur, campeur, lourdingue, ringard et bourgeois, Franck Dubosc est toujours désopilant ! Plus que jamais fringant, il dévoilera à son public helvète son nouveau spectacle, le 25 janvier à la Salle Métropole de Lausanne et le jour suivant au Théâtre du Léman de Genève. Ces dates se situent au début de sa tournée francophone : soyez ainsi parmi les premiers à découvrir ses sketchs inédits ! Une excellente manière de commencer la nouvelle année avec joie et d’exercer vos abdominaux après les fêtes !

Soyez les premiers à découvrir le tout nouveau spectacle de Franck Dubosc. Une possibilité exclusive de le retrouver dans l’intimité des premières dates de sa nouvelle tournée!