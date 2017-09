Gagnez vos invitations pour OVO, le spectacle du Cirque du Soleil

Les insectes d’OVO envahissent le Hallenstation de Zurich du 5 au 8 octobre 2017, puis l’Arena de Genève pour 7 représentations, du 11 au 15 octobre 2017.

Le Cirque du Soleil présente en première européenne sa création « OVO » à Zurich et Genève. Ce spectacle plonge le public dans un univers insoupçonné qui s’agite à la surface de la terre, un écosystème grouillant de vie et peuplé d’habitants clandestins : des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d’énergie et de mouvement. OVO compte notamment un spectaculaire numéro de trapèze, avec des vols pouvant atteindre jusqu’à 14m.

L’univers d’OVO est tout en contrastes. Sauvage et délicat, ce monde au ras du sol est à la fois tendre et torride, tapageur et silencieux, chaotique et paisible. Lorsque le soleil se lève sur un jour nouveau, le cycle de la vie des insectes reprend son cours, perpétuel et fabuleux. OVO compte un spectaculaire numéro de trapèze volant dans lequel six voltigeurs exécutent des vols pouvant atteindre près de 14 m, soit le plus grand numéro du genre jamais présenté sous un chapiteau du Cirque du Soleil et l’un des plus difficiles au monde en termes de distance à franchir. Ce numéro combine les disciplines de la banquine, de la balançoire russe et de la chaise en ballant.

Infos et réservations sur opus-one.ch