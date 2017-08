Gagnez vos places pour le film de votre choix à Cinétoile Malley

Situé dans le Centre Malley-Lumières à l’ouest de Lausanne, l’Espace Cinétoile est un lieu de vie et de culture où se trouvent le Café Corto et le multiplexe de cinéma Cinétoile. Il est ouvert 365 jours par an.

Le cinéma, complètement équipé numérique, est composé de 6 salles de cinéma dont la capacité totale est de 1470 places avec accès pour les personnes handicapées et de boucles sonores pour les malentendants.

Du 28 août au 1er septembre, en écoutant Karmacadabra avec David entre 16h et 19h, vous pourrez jouer pour gagner votre pack famille de quatre invitations pour la séance de votre choix à Cinétoile.

Découvrez les films à l’affiche ici: cinetoile.ch