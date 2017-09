L’énergie des pierres, la citrine

Les minéraux ont été utilisés depuis la nuit des temps par beaucoup de civilisations. Les pierres peuvent travailler sur plusieurs plans soit le physique, l’émotionnel, le mental ou encore le spirituel.

La citrine est de couleur jaune-orangée, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Elle peut être mise dans la chambre d’un malade, car c’est une pierre de guérison. Elle amène également beaucoup de joie et de confiance en la vie. Elle enlève peurs et doutes, ce qui permet de mieux se positionner. Elle peut aider à rendre les choses plus claires.

La citrine peut être liée au 3ème chakra, qui se situe au niveau du diaphragme, et elle est donc efficace pour le débloquer. Ce 3ème chakra peut être lié, entre autre, à l’estime de soi et aux émotions.

